Deshalb fehlt Nicola Wigger am Heim-Weltcup in Davos

Mit kurzen, hochintensiven 10-Sekunden-Intervall-Sprints bringen sich die Schweizer Langläuferinnen und Langläufer am Mittwoch auf der Flüela-Loipe physisch und psychisch in den gewünschten Wettkampfmodus für den Heim-Weltcup: das Sprintrennen am Samstag und/oder das Distanzrennen am Sonntag.