Abhaken können gehört dazu

Für einmal konnte er sich offensiv austoben. 17 Tore gelangen Erstligist EHC Wetzikon beim problemlosen Sieg gegen den Drittligisten Engelberg in der Cup-Vorqualifikation.



So einfach haben es die Oberländer in der Meisterschaft jeweils nicht. Ihr klarster Erfolg bisher: Das 5:1 gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten Unterseen-Interlaken, der nach zwei Dritteln der Qualifikation sieglos ist.

«Wir wollen am Schluss Erster sein.»

Christian Modes, Trainer EHC Wetzikon