Sauber verliert Teamchef Vasseur

Nun ist es offiziell: Das Sauber-Team braucht einen neuen Teamchef. Frédéric Vasseur verlässt den Hinwiler Rennstall im Januar 2023. Das teilte die Sauber Motorsport AG am Dienstagmorgen mit.

In den letzten Wochen verdichteten sich die Gerüchte, wonach Vasseur den bei Ferrari in Ungnade gefallenen Mattia Binotto als Teamchef ersetzen könnte. Die Scuderia verkündete die Verpflichtung Vasseurs ebenfalls am Dienstagvormittag. Noch nicht bekannt hingegen ist Vasseurs Nachfolger in Hinwil.