«Das zeigt, dass mein Weg richtig ist»

Anja Weber, sie traten an den Sports Awards für einmal im Abendkleid und nicht im Wettkampfdress auf. Wie war das für Sie?

Anja Weber: Ich war das erste Mal an den Sports Awards, und es war speziell, live an einem Anlass zu sein, den ich sonst am Fernsehen gesehen habe. Für mich war es extrem spannend zu sehen, was hinter den Kulissen abgeht. Es war cool, andere Sportler zu sehen, die für mich auch Vorbilder sind. Weil wir aber direkt aus dem Goms von Wettkämpfen anreisten, hatte ich leider nicht so viel Zeit für Begegnungen und Gespräche.