Für Uster war nichts zu holen

So kam der letzte Woche kurzfristig vom B-Ligisten Langenthal Aarwangen akquirierte Jan Kreienbühl zu seinem NLA-Debüt, ebenso wie im letzten Drittel die beiden Junioren Timon Anderegg und Marek Jurkulák, die wenige Stunden zuvor an selber Stelle bereits mit dem Ustermer U21-Team aufgelaufen waren.

Obwohl das Resultat letztendlich mit 3:12 deutlich zu Gunsten der Stadtzürcher ausfiel, musste man dem Ustermer Team zu Gute halten, dass es in keiner Phase an Einsatz und Willen missen liess. Gerade im ersten Abschnitt fehlte es aber auch Effizenz vor dem Tor. So konnte das Heimteam bereits bis zu ersten Pause einen 3:0-Vorsprung erspielen.

Und hätte Jan Lemke, der an diesem Abend das Ustermer Tor hütete, gegen seine ehemaligen Teamkollegen Heller und Rüegger nicht mit Glanzparaden aufgewartet, hätte es noch schlimmer kommen können.

Die beste Chance hatte Florian Bolliger im Powerplay, der seinen Abschluss jedoch durch eine Reflexabwehr des GC-Keepers Haldemann entschärft sah.

Erste Akzente im Mitteldrittel

Der Beginn des mittleren Spielabschnitts liess sich aus Gästesicht sehr erfreulich an. Konkret mit einer äusserst sehenswerten Kombination ausgehend von Joris Hänseler über Daniels Jānis Anis, der vor dem GC-Gehäuse einen Gegenspieler ins Leere laufen liess und quer zu Filip Karlsson auflegte, der keine Probleme mehr hatte, einzuschieben.

Knapp vier Minuten später doppelte Topscorer Patrik Dóža während einer Bankstrafe mit einem seiner typischen Schlenzer nach. Der Dämpfer folgte allerdings nur 16 Sekunden nach dem Anschlusstreffer des Tschechen, als Riedi mit einem seiner drei Treffer dieses Abends eine Serie von drittelübergreifend fünf Hoppers-Toren einleitete, womit entschieden war.

Bolligers Anschlusstreffer zum zwischenzeitlichen 3:8 folgten dann nur noch weitere Torerfolge von GC.

Infolge des klaren 3:12 fiel der UHC Uster auf Rang 10 hinter Malans zurück. Die Partie vom Sonntag in Maienfeld gegen die punktgleichen Bündner ist demzufolge mehr als reich an Spannung.

(Philipp Wyss)