Floorball Riders halten wacker mit

Die Floorball Riders gingen erwartungsgemäss auswärts beim NLA-Spitzenteam Piranha Chur leer aus. Die Oberländerinnen konnten den Schaden allerdings im Rahmen halten und verloren nur 3:7.

Die Bündner legten dabei schon im Startdrittel auf 3:0 vor.

Im Mitteldrittel mitgehalten

Ausgeglichener gestaltete sich der Mittelabschnitt, in dem die Riders durch Sarina Hutter sogar schnell verkürzen konnten (21.). Bei Chur stellte Eliska Trojankova in der 33. Minute mit ihrem zweiten Tor aber den alten Abstand wieder her.