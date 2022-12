Das erste grosse Ding von Jonas Schaub

Weder Fabienne Schlumpf noch Tadesse Abraham repräsentieren an diesem Sonntag die Oberländer Laufszene der Cross-EM in Turin (ITA). Sie starten alle gleichentags am Zürcher Silvesterlauf.

Dennoch ist die Region im 14-köpfigen Schweizer Team vertreten: durch die beiden 19-jährigen Jonas Schaub vom TV Maur und Lilly Nägeli vom LC Uster.