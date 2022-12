Wenn das Debüt nur eine Frage der Zeit ist

Schnee liegt zwar in der Biathlon-Arena nicht wirklich viel. Aber es ist sehr kalt. Die Verhältnisse in der Loipe sind zur Freude von Gion Stalder ideal.



Er sammelt derzeit eine Woche lang Trainingsstunden in Lantsch/Lenz. Danach reist er an die nächsten IBU-Cup-Rennen weiter. Vor wenigen Tagen hat der B-Kader-Athlet seine Saison auf zweithöchster Stufe in Schweden lanciert.