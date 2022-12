Wetzikon muss unten durch

«Brauchst du nach dem 1:6 eine Aufmunterung?», fragten die Macher des Wetziker Instagram-Kanals ihre Fans am Mittwochabend. Wobei sie auf die 1:6-Achtelfinalpleite der Schweizer Nationalmannschaft an der Fussball-WM in Katar anspielten.



Der Rat an die Anhänger des Oberländer Erstligisten EHC Wetzikon, um den Fussballfrust vergessen zu machen: «Fahr nach Wil und guck dem EHCW zu.»

Wer dem Aufruf Folge geleistet hatte, wurde dafür allerdings nicht etwa belohnt. Die Wetziker zogen in Wil einen Abend zum Vergessen ein. Sie verloren deutlich 1:5.