Wenn das Lachen im Gesicht zurück ist

Ihre Laune könnte nicht besser sein. Um das zu merken, muss man Natalie Maag im Gespräch nicht einmal sehen. Der Klang ­ihrer Stimme reicht. Die Wortwahl tut ihr übriges.



Maag schwärmt auf der Fahrt nach Österreich, dass sie wieder «mega de Plausch» am Rodeln hat. Und am Samstag in Innsbruck «mit einem Lachen im Gesicht» in die Weltcup-Saison steigt.