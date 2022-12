Uster nützt die Freiräume

Nach einer abgeklärten Leistung in der Auswärtspartie bei Chur Unihockey hat sich der UHC Uster auf einen Schlag vom NLA-Tabellenende auf einen Playoffplatz gehievt.



Die Ustermer vermochten das kurze Aufbäumen des Heimteams in der Schlussphase des Mitteldrittels zu Beginn des Schlussabschnitts zügig zu unterbinden. Am Ende gewannen sie das Spiel klar 9:3 und liegen neu auf dem 8. Rang.

Bereits nach 32 Sekunden erwischte Claudio Schmid mit dem ersten Ustermer Abschluss überhaupt den Bündner Goalie – danach aber tat sich im ersten Drittel in einem wenig intensiven Spiel nichts mehr. Auch im mittleren Spielabschnitt schlugen die Gäste früh zu. Und zwar gleich doppelt.

Torschützen waren Pascal Schmuki nach einem schönen Solo sowie Daniels Janis Anis, der eine gelungene Kombination zum 3:0 abschloss. Fünf Minuten später brachte Patrik Doza Uster gar 4:0 in Führung.

Vorerst blieb eine Reaktion der Churer aus. Bis zur zweiten Pause aber trafen sie dann doch noch zweimal und Uster schien nun unter Druck zu geraten.

Die Abfuhr kommt schnell

Mit einem souveränen und effizienten Auftritt erteilten die Ustermer den Churer Begehrlichkeiten nach der zweiten Pause aber schnell eine Abfuhr. Sie nutzten die Freiräume, konterten den Gastgeber ein ums andere Mal aus und führten nach nur acht Minuten im Schlussdrittel vorentscheidend 8:2.

Den Schlusspunkt aus Ustermer Sicht besorgte dann der junge Zweitlinien-Center Joris Hänseler, dem mit dem 9:2 seine Torpremiere in der höchsten Liga gelang. Erst vor sechs Tagen hatte Hänseler seinen 18. Geburtstag gefeiert. (ucu)