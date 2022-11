Ein Déjà-vu für den EHC Dübendorf

Der EHC Dübendorf muss in der MHL zum vierten Mal in Folge als Verlierer vom Eis. Besonders ­bitter für die Glattaler: Wie schon zuletzt am Samstag gegen Düdingen (2:3 n.V.) fiel das Siegtor auch beim EHC Seewen erst in der Overtime.

Als Match­winner bei den Schwyzern erweist sich dabei Jan Schwitter, der beim 2:1-Erfolg gleich doppelt trifft.