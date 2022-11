«Der Verein müsste aufwachen»

Der FC Uster steht nach der Vorrunde mit 22 Punkten auf Platz 7 und hat nur zwei Zähler Rückstand auf den 2. Rang. Wie schätzen Sie diese Bilanz ein?

Im Grossen und Ganzen bin ich zufrieden damit. Natürlich wäre es schön gewesen, die letzte Partie zu gewinnen und auf dem 2. Platz zu überwintern. Für die Köpfe der Spieler ist es aber vielleicht besser so, da sonst die Gefahr bestanden hätte, dass es der eine oder andere in der langen Pause etwas ruhiger hätte angehen lassen. Wichtiger als der Tabellenrang sind mir aber ohnehin die Punkte sowie die gezeigte Leistung. Und die hat ausser bei der 0:5-Niederlage gegen Dardania immer gestimmt.

Worin sehen Sie die grössten Unterschiede zwischen der regionalen und der interregionalen Zweitliga, mit denen sich Uster als Aufsteiger konfrontiert sah?

Alle Teams auf dieser Stufe verfügen über mindestens einen oder zwei Offensivspieler, die in der Lage sind, ein Spiel dank ihrer individuellen Klasse zu entscheiden. Es gibt keine offensichtlichen Schwachstellen oder Spieler, die du unter Druck setzen kannst, um auf einfache Art und Weise zum Erfolg zu kommen. Und athletisch musst du zwingend auf der Höhe sein, die Intensität ist eine ganz andere. Ich war jedenfalls des Öfteren froh, dass ich fünfmal wechseln durfte.

Hat es Sie überrascht, wie schnell und scheinbar mühelos sich Ihre junge, auf dieser Stufe grösstenteils wenig erfahrene Mannschaft in der neuen Umgebung zurechtgefunden hat?

Ich habe nicht erwartet, dass uns die Umstellung derart leichtfällt. Aber spätestens nach den Testspielen, in denen wir den Gegnern ebenbürtig waren, wusste ich, dass die Mannschaft zu mehr imstande ist, als nur ums Überleben zu kämpfen. Ich war zuversichtlich, auf reinen Ergebnisfussball verzichten und stattdessen auf die Entwicklung der Mannschaft setzen zu können, ohne dass die Punkteausbeute darunter leiden würde – und so ist es auch gekommen.

«Einmal glänzt dieser, ein anderes Mal jener, und alle mögen einander den Erfolg gönnen.»

Sie sprechen immer wieder über die Entwicklung des Teams. Hat es diese denn auch gegeben?

Auf jeden Fall. Dass die jungen Spieler mit wachsender Erfahrung stetig reifen und sich ein grösseres Selbstverständnis aneignen, geschieht ganz automatisch. Sad Arcadi zum Beispiel oder Finn Knecht, aber auch viele andere haben einen grossen Schritt vorwärtsgemacht. Uns geht es aber vor allem auch um die Entwicklung als Kollektiv.

Was bedeutet das konkret?

Wir vertreten eine klare Spielphilosophie mit den Eckpfeilern «viel Ballbesitz» und «möglichst risikofreies Spiel in den Zonen 1 und 2». Inzwischen weiss jeder Spieler ganz genau, was das für ihn bedeutet und was von ihm in unserem System erwartet wird. Das hat zur Folge, dass wir jeden ersetzen können und immer unabhängiger von einzelnen Akteuren werden. Überdies muss ich während der Partien immer weniger Anweisungen geben, weil sich die Spieler gegenseitig coachen.

Welche Fortschritte haben Sie besonders gefreut?

Toll ist, dass mittlerweile ausnahmslos jeder verstanden hat, dass Fussball ein Mannschaftssport ist. Einmal glänzt dieser, ein anderes Mal jener, und alle mögen einander den Erfolg gönnen. Wenn einer auf der Bank sitzt, ist er während des Spiels vielleicht sauer, aber am Montag im Training gibt er mir zu verstehen, dass er die – von mir selbstverständlich begründete – Massnahme nachvollziehen kann. Gefallen tut mir auch, dass selbst ganz junge Spieler immer mehr Verantwortung übernehmen. Vor dem letzten Spiel etwa hat der 18-jährige Arcadi die Ansprache in der Kabine gehalten.