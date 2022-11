Der EHC Dürnten geht erneut leer aus

Das Heimspiel gegen Engiadina hat die aktuellen Defizite bei den Dürnten Vikings schonungslos aufgezeigt. Der Oberländer Zweitligist lag einmal mehr in dieser Saison nach nur einer Viertelstunde 0:3 in Rückstand. Diese Hypothek war zu gross. Die Dürntner verloren 2:5 und kassierten so ihre dritte Niederlage hintereinander. In der Tabelle liegen sie an achter Stelle.

Mit dem 0:1 in der 5. Minute nahm das Unheil der Vikings gegen Engiadina früh seinen Lauf. Zweimal flackerte im Verlauf der Partie etwas Hoffnung bei den Dürntnern auf. Nach dem 1:3 gleich zu Beginn des Mitteldrittels sowie dem 2:4 von Mario Senn in der 47. Minute. Trainer Christian Thiemeyer forcierte seine besten Kräfte, die Rückkehr in die Begegnung gelang dem Heimteam trotzdem nicht mehr. (zo)