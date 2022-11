Uster feiert den zweiten Saisonsieg

Es tat den Ustermer Nerven gut, als Patrik Doza nur elf Sekunden nach dem Thurgauer Führungstreffer (9.) zu einem Penalty antreten durfte und diesen souverän verwertete. Die guten Torchancen blieben in der Folge Mangelware. 34 Sekunden vor der ersten Pause zelebrierten die Ustermer eine schöne Direktpassstafette, die Claudio Schmid mit dem 2:1-Führungstreffer abschloss.

Brütschs wichtige Paraden

Im zweiten Drittel wurde die Partie physischer, insbesondere nachdem Doza mit einem schönen Schlenzer ins linke hohe Eck auf 3:1 erhöht hatte. Dass der Zweitorevorsprung über den mittleren Spielabschnitt hinweg Bestand hatte, lag in erster Linie Torhüter Brütsch, der seine Gliedmassen bisweilen noch jenen Extrazentimeter streckte, den es brauchte um diverse Thurgauer Chancen zunichte zu machen.

Definitiv als Erfolg konnte Uster das Mitteldrittel verbuchen, nachdem Doza kurz vor der zweiten Pause im Powerplay das 4:1 schoss. Wermutstropfen war jedoch der verletzungsbedingte Ausfall von Leander Stüssi in der 32. Minute, womit die Situation in den Ustermer Defensivreihen langsam etwas ungemütlich wird.

Am Ende wurde es hektisch

Im Schlussabschnitt legte das Heimteam bezüglich Intensität nochmals einen Gang zu, während die Ustermer etwas in Passivität verfielen. Als Folge kamen die Thurgauer auf 3:4 heran. Ganz heiss ging es in Weinfelden in den letzten fünf Minuten zu, als Remo Gallati eine Strafe einzog. Die Ustermer überstanden sie ohne Gegentor, obwohl das Heimteam bereits während der Schlussphase des Powerplays einen zusätzlichen Feldspieler anstelle des Torhüters aufs Feld schickte.

Den Sack zu machte dann Usters Topskorer Doza zweieinhalb Minuten vor Schluss.

(Philipp Wyss)