Dübendorf findet das Glück nicht

Der EHC Dübendorf sucht derzeit das Glück. Trotz Chancenplus über das gesamte Spiel hinweg, resultiert am Ende gegen den HC Düdingen eine bittere 2:3 Niederlage in der Verlängerung. Zweimal vermochte der EHCD einen Rückstand auszugleichen, doch in Unterzahl entglitt den Dübendorfer dann der zweite, durchaus verdiente Punkt dann eben doch.