Die Riders waren auf verlorenem Posten

Für die Floorball Riders Dürnten-Bubikon-Rüti gab es weder im Cup-Viertelfinal noch in der Meisterschaft ein Erfolgserlebnis. Die Oberländer NLA-Frauen verloren zweimal deutlich.

In der Meisterschaft auswärts gegen Spitzenteam Emmental Zollbrück am Sonntag standen die Riders schon relativ früh auf verlorenem Posten. 0:3 lagen sie nach einer Viertelstunde zurück. Im zweiten Drittel traf Hana Polakova zwar zweimal für die Oberländerinnen, doch näher als bis auf zwei Tore kamen die Riders nicht heran. Am Ende verloren sie 2:8.