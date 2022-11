Seine Ansprüche sind gestiegen

Die Sonne schafft es nicht über die Bergflanke an diesem Tag Mitte November. Die Temperatur verharrt unter Null. In Alvaneu Bad, rund zwölf Fahrminuten entfernt von der Biathlonarena in Lantsch/Lenz, liegt zwar kein Schnee. Man hat dennoch das Gefühl, der Winter sei hier schon angekommen.