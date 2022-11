Das ist die Dübendorfer Problemzone

Auf dem achten Rang nimmt der EHC Dübendorf die zweite Hälfte der Qualifikation in der höchsten Amateurliga MHL in Angriff. Gegen die Düdingen Bulls spielt er am Samstag – und bei einer Niederlage laufen die Glattaler gar Gefahr, unter den Trennstrich zu fallen. «Nach 22 Jahren sind wir nun das erste Mal in dieser Situation», sagt Sportchef Urs Wüst. «Sie ist ungewohnt und unkomfortabel.»