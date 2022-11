Das waren die besten Sauber-Geschichten

22 Rennen rund um die ganze Welt. Nächstes Jahr werden es sogar 23 sein. Das Hinwiler Formel-1-Team vertritt nicht nur das Oberland, sondern auch die Schweiz in einer der publikumsträchtigsten Sportarten weltweit. Es heisst gerade Alfa Romeo, doch das ist nur die Etikette.

An der Hinwiler Wildbachstrasse wehen die Flaggen mit dem Sauber-Logo – und deshalb schreiben wir auch oft einfach nur von Sauber. Denn schliesslich ist es die Sauber Motorsport AG, die den Rennstall betreibt. Jene Firma, die Peter Sauber vor 52 Jahren gründete.

Heimvorteil bei den Geheimniskrämern

Das Team schrieb auch in dieser Saison viele Geschichten. Und wir schrieben Geschichten über Sauber. Weil der Name in der Region verankert ist, weil das Team ein grosser Arbeitgeber ist – und weil es noch immer viele Schweizer Fans hat.

Manchmal genossen wir dabei einen Heimvorteil und erhielten einen Zugang, den Formel-1-Teams vielen Medien nicht in diesem Ausmass gewähren.

So zeigte uns beispielsweise Lucia Conconi den Simulator, der in einem unscheinbaren Gebäude auf dem Areal an der Wildbachstrasse steht. Ein spannender Einblick in eine Welt voller Geheimnisse – die Simulator-Chefin liess einige unserer Fragen offen mit den Worten: «Ich hoffe, es wird nicht zu mysteriös.»