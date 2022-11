Dübendorf kommt nicht vom Fleck

Der EHC Dübendorf verliert am Mittwochabend die MHL-Partie gegen den EHC Chur 1:3 und kassiert damit die fünfte Niederlage in den vergangenen sechs Spielen. Die Glattaler rutschten in der Tabelle auf den 8. Platz ab, punktgleich mit Bülach auf Rang neun.



Für den EHCD fiel ins Gewicht, dass er wiederum auf sechs Stammkräfte verzichten und sämtliche Angriffsformationen neu zusammenstellen musste. Dass damit die zwingend notwendige Torproduktion nicht einfacher wird, wurde den 501 Zuschauern erneut vor Augen geführt. Ein Tor reicht in der Regel nicht, um Spiele zu gewinnen.