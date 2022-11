Ustermer Medaillenschwemme in Sitten

Der Schwimmclub Uster Wallisellen hat an der Kurzbahn-SM in Sitten im Medaillenspiegel den 2. Platz belegt. Der SCUW gewann im Wallis

24 Medaillen – so viele wie kein anderer Klub.



Die ohne Maria Ugol­kova angetretenen Ustermer Frauen steuerten 16 Medaillen bei, doppelt so viele wie die Männer. Da Genève Natation sich aber häufiger Gold sicherte als der SCUW, schwangen die Genfer in der Klubwertung obenaus.

Die erfolgreichste Ustermer Schwimmerin in Sitten war Lena Kreundl. Die seit 2019 für den SCUW startende Österreicherin sammelte neben zwei persönlichen Bestzeiten in den Einzeldisziplinen gleich vier Meister­titel ein. Die 25-jährige Olympiastarterin von 2016 gewann über 100 und 200 m Freistil sowie 100 und 400 m Lagen.

Kreundl könnte ihre Sammlung von nationalen Trophäen am Wochenende bereits erweitern. Dann finden die österreichischen Meisterschaften statt.