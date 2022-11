Darum ist der 6. WM-Rang für Sauber ein Erfolg

Wer den GP von Abu Dhabi am Sonntag mit der Sauber-Fanbrille schaute, der brauchte ganz starke Nerven. Erst schien der 6. WM-Rang gesichert, dann wieder verloren, und am Schluss war es ein Herzschlagfinale, weil Sebastian Vettel im Aston Martin in den letzten Runden Daniel Ricciardo im McLaren arg auf die Pelle rückte. Hätte der Deutsche den Australier überholt, wären den Hinwilern die Felle im letzten Moment davongeschwommen. Doch am Ende brandete Jubel auf in der Sauber-Box.