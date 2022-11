«Pfanni» stutzt den Falcons die Flügel

Der UHC Pfannenstiel hat in der 8. Erstliga-Runde ein Ausrufezeichen gesetzt. Er schlug auswärts Bassersdorf Nürensdorf deutlich 8:3 und fügte damit dem bisher verlustpunktlosen Leader die erste Niederlage bei. Die Entscheidung führte «Pfanni» im Mitteldrittel herbei, in dem die Gäste ihren knappen Vorsprung aus dem ersten Abschnitt dank vier Toren auf 5:0 ausbauten. In der Rangliste rückten die auf Platz 2 klassierten Oberländer bis auf vier Punkte an den Tabellenführer heran – bei einer Partie weniger als die Unterländer.

Der Sieg des UHC Pfannenstiel war verdient, auch wenn er etwas gar hoch ausfiel. Die Gäste agierten kaltblütig, waren im Powerplay abgeklärt und konnten sich auf den hervorragend aufgelegten Goalie Weber verlassen. «So macht es richtig Spass», freute sich Weber. Der Torhüter sprach von einer souveränen Teamleistung mit wenig Fehlern und sagte: «Wir können heute definitiv stolz auf uns sein.» (zo)