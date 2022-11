Ebbe in der Dübendorfer Offensive

Die Analyse von Marwin Leu war simpel. «Wenn man keine Tore schiesst, gewinnt man nicht», sagte der Dübendorfer Verteidiger. Dem ist im Prinzip nichts mehr hinzuzufügen.



0:3 unterlag der EHCD auswärts gegen Huttwil im Duell zweier am Strich klassierter MHL-Teams. Es war nicht nur die vierte Dübendorfer Niederlage in den letzten fünf Spielen. Die auf Platz 7 klassierten Glattaler haben in dieser Phase auch nur sieben Treffer erzielt, was zeigt, wo das Hauptproblem liegt.