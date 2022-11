Der schönste Sauber-Nuller der Saison

Max Verstappen beendete derweil seine zweite Weltmeister-Saison standesgemäss mit einem Sieg. Der Niederländer gewann im Red Bull zum dritten Mal in Folge den Grand Prix von Abu Dhabi.

Zweiter wurde Charles Leclerc im Ferrari, der sich damit auch Platz 2 in der Fahrerwertung sicherte. Der von Position 3 losgefahrene Monegasse verwies Verstappens Teamkollegen Sergio Perez dank der besseren Strategie im Rennen auf Platz 3. Vor dem Saisonfinale am Persischen Golf lagen die beiden punktemässig gleichauf.

Verstappen baut Serie und Rekord aus

Mit seinem 35. GP-Sieg in der Formel 1 setzte Verstappen in Abu Dhabi eine Serie fort. Seit 2015 wurde auf dem Yas Marina Circuit stets jener Fahrer als Erster abgewunken, der aus der Pole-Position ins Rennen gestartet war. Vettel siegte zum 15. Mal in dieser Saison, so oft wie noch kein anderer Fahrer vor ihm.

Vor einem Jahr hatte sich Verstappen gleichenorts in einem der denkwürdigsten und umstrittensten Saisonfinale im Duell mit Lewis Hamilton seinen ersten WM-Titel gesichert.

Hamilton schied am Sonntag kurz vor Schluss an 4. Stelle liegend aus. Der siebenfache Weltmeister blieb damit in seiner 16. Saison in der Formel 1 zum ersten Mal überhaupt ohne Sieg. (sda/zo)