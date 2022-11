Das Momentun ist nur kurz zu Gast

Der UHC Uster vermag die NLA-Partie gegen Floorball Köniz im Mitteldrittel kurzfristig zu seinen Gunsten zu wenden. Er wird dann aber umgehend wieder zurückgebunden. Am Ende resultiert vor der Uster-Games-Kulisse von 643 Zuschauern eine 6:8-Niederlage.



Kurz nach Spielhälfte brachte Florian Bolliger Uster im Powerplay 5:3 in Führung, nachdem die Ustermer zur ersten Pause noch 2:3 im Hintertreffen gelegen hatten. Das Heimteam wusste also das Momentum auf seiner Seite, verpasste es dann jedoch, die Partie vorzeitig zu seinen Gunsten zu entscheiden.

Filip Karlsson und Tobias Ledergerber hatten beste Chancen dazu. Stattdessen nutzten die Gäste nur wenig später eine Zweiminutenstrafe gegen Josia Pfister zum Anschlusstreffer.

Noch viel schlimmer kam es dann in der Schlussphase des Mitteldrittels, als die Berner innerhalb von 23 Sekunden gleich drei Treffer realisierten und mit zwei Toren Vorsprung in die zweite Pause gingen.