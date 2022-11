Das Momentum ist nur kurz zu Gast

OK-Präsident mit Uster Games zufrieden



Der Indoor-Sportanlass Uster Games feierte am Wochenende sein Jubiläum. Zum 10. Mal luden Hand-, Volleyballer und Unihockeyaner zum Multisport-Event in die Sporthalle Buchholz. Der OK-Präsident, Daniel Weber blickte zufrieden auf den Anlass zurück.



«Auch dieses Mal boten wir Sport, Spannung und Emotionen für Gross und Klein. Ich bin rundum zufrieden», fasste er zusammen. «Wir wissen, was das OK und die Vereine bewältigen können, deshalb gab es zuletzt keine wahnsinnigen Veränderungen im Programm.»



Der Publikumsaufmarsch war laut Weber «in Ordnung, insgeheim erhoffte ich mir noch etwas mehr.» Rund 650 Personen waren beim Unihockeyspiel zugegen, auch der Handball-Match war mit rund 400 Zuschauern gut besucht. «Es hatte noch genügend Platz auf der Tribüne; wir hätten uns natürlich über noch mehr Zuschauer gefreut. Es muss uns künftig gelingen, wieder mehr Leute zu mobilisieren, welche sonst nicht in die Halle kommen», blickte der OK-Präsident in die Zukunft. (zo)