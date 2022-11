Darum setzt er auf einen Trainer der alten Schule

Mit seiner 2021 aufgestellten Bestzeit von 48,96 Sekunden belegt Dany Brand in der Schweizer Allzeit-Bestenliste über 400 m Hürden den 3. Platz. Lange war der Rütner auf der Überholspur unterwegs, die letzten paar Jahre aber wurde der 26-Jährige immer wieder zurückgebunden.



Auch durch Verletzungen. Oder er hatte wie im Juli an der WM in den USA Pech, als ihm ein positiver Coronatest den Start verunmöglichte.