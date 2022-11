Zum Jubiläum das bewährte Programm

Vereine, die gemeinsame Sache machen, um mehr Zuschauer an ihre Spiele zu locken: So simpel ist das Rezept, das den Uster Games zugrunde liegt. Interpretiert wurde es nicht immer gleich, mal waren mehr Vereine dabei, mal weniger Vereine, und es gab in der Geschichte des Anlasses auch Unstimmigkeiten.

Doch vor der zehnten Austragung vom Wochenende sagt OK-Mitglied Urs Spätig: «In den letzten Jahren waren wir recht stabil unterwegs. Wir haben uns gefunden und sind aneinander gewachsen. Die beteiligten Klubs haben sich als verlässliche Partner schätzen gelernt.»