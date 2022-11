6000 Container-Zimmer in der Wüste – eine Nacht kostet 200 Franken

Deutlich weniger als üblich. Mit Knecht-Reisen und Travelclub bieten zwei Schweizer Reisebüros Gruppenreisen zu den Schweizer Spielen an. Bei Knecht sind die rund 30 Plätze ausgebucht. Weil die Hotelkapazitäten in Katar für eine WM knapp und die Preise entsprechend hoch sind, übernachten die Knecht-Kunden allerdings in Abu Dhabi oder Dubai. Sie kombinieren Badeferien in Luxushotels mit Fussballspass, an den Spieltagen fliegen sie nach Katar.



Rund 6500 Franken kostet die Reise an die Gruppenspiele mit acht Übernachtungen im Doppelzimmer. «Es ist keine WM fürs kleine Portemonnaie», sagt Joel Balmer, Sportreisen-Spezialist bei Knecht, «Studenten, die an ein Spiel reisen, gibt es bei diesem Turnier nur wenige. Die Nachfrage für Reisen an die WM in Katar war da, aber es ist kein Vergleich mit der Nachfrage für die EM 2024 in Deutschland.»