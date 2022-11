Greifenseer an der WM: «Der Coach weiss, was ich kann»

Mönchengladbach-Verteidiger Nico Elvedi (26), aufgewachsen in Greifensee, hat es von allen 26 Nationalspielern am letzten Montag am nächsten zum Zusammenzug auf dem Flughafen-Hotel Radisson Blue in Zürich-Kloten. Seine Eltern wohnen in Dübendorf, zehn Auto-Minuten entfernt.

Doch der 1,89 m grosse Innenverteidiger kommt als Zweitletzter. Nur Zauberzwerg Xherdan Shaqiri lässt die wenigen Autogrammjäger noch ein paar Minuten länger warten.