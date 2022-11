Einmal mehr ist Uster nicht so clever wie der Gegner

Auch in Liechtenstein bewies der FC Uster, dass er zweifelsohne in die interregionale Zweitliga gehört. Der Aufsteiger war dem überlegenen Tabellenführer Balzers über weite Strecken ebenbürtig und lag bis eine Viertelstunde vor Schluss gar in Führung. Zuletzt fehlte ihm aber wie schon in der Vorwoche gegen Widnau und in anderen Partien zuvor ein Quäntchen Abgeklärtheit und er schaffte es nicht, auch nur einen Punkt ins Trockene zu bringen.