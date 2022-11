Wenn die gute Saison mit einem Wermutstropfen endet

Der letzte WM-Wettkampf war über die Langdistanz. «Ich hatte hohe Erwartungen an diesen Wettkampf, im Nachhinein wohl zu hohe», gibt sich Schärer selbstkritisch.

Der sonst so ruhige und konstante Athlet fand von Beginn weg nicht ins Rennen, die nötige Ruhe fehlte. «Es funktionierte sehr wenig an diesem Tag. Ich wich von meinem Plan ab, beging Anfänger-Fehler», ärgert er sich.

Die Konsequenz daraus: Platz 43. Und eine grosse Enttäuschung, die der ETH-Student verarbeiten muss.

Ein letztes Hurra bei den Junioren

Neben dem Tiefschlag zum Abschluss kann Schärer viel Positives auf den Weg mitnehmen. Der Start in die Herbstsaison war ihm optimal gelungen.

Er gewann Gold und Silber an der Mittel- und Langdistanz-SM. Am Junioren-Europacup in Deutschland folgte der grösste Triumph. Der 19-Jährige siegte über die Langdistanz in einem gut besetzten internationalen Feld.

Schärer weiss bereits jetzt, was er in der nächsten Saison anpeilt. An der Junioren-WM in Rumänien möchte er in seinem letzten Jahr bei den Junioren nochmals sein ganzes Potenzial abrufen. «Der Traum wäre in einer Einzeldisziplin ein Diplom, also ein Rang unter den ersten sechs.»

Schärers Blick geht indes übers Jahr 2023 hinaus. Sein Ziel: Er möchte sich mit Top-Resultaten für das Elite-Nationalkader 2024 empfehlen. (Annalena Schmid)