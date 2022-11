Uster setzt weiteres Ausrufezeichen

Uster/GC Amicitia gelang mit dem 29:22 über Siggenthal/Vom Stein Baden eindrücklich die Revanche auf die bisher einzige Niederlage (25:26) in der Erstliga-Saison.

Die Ausgangslage für das Rückspiel war klar: Mit einem Sieg konnte sich die Spielgemeinschaft praktisch für die Finalrunde mit den besten zwei Teams der Gruppe qualifizieren. Defensiv glückte der Start, lag man nach sieben Minuten 3:1 in Führung. Dabei konnte Silvan Fürst im Tor nahtlos an seine starke Leistung in Leimental anknüpfen. Vorne wollte jedoch noch nicht alles gelingen und so stand es nach eine Viertelstunde wieder unentschieden (5:5). Als man erneut mit zwei Toren vorlegen konnte, nahmen die Gäste ihr Timeout nach 22 Minuten. Dies sollte jedoch der Startschuss einer starken Phase von Uster/GC Amicitia sein. Keine fünf Minuten später konnte Noah Tschanz seinn Team 13:7 in Führung schiessen. Der Vorsprung schmolz jedoch auf vier Tore, da man in der restlichen Zeit nicht mehr reüssieren konnte.

Begünstigt durch eine Strafe konnten die Gäste nach 34 Minuten bereits wieder den Anschlusstreffer erzielen (13:14). Die Gastgeber stellten jedoch rasch wieder einen zwei Tore Vorsprung her, welcher bis zur 43. Minute bestand hielt. Mit der zeitgleichen Einwechslung von Fabrizio Steiner im Tor ging ein Ruck durch die Mannschaft und man zwang den Gegner zu sieben Angriffen in Folge ohne Erfolg. Selber konnte man in der Offensive erneut die Verantwortung auf diverse Spieler verteilen und legte erstmals wieder mit fünf Toren vor (47.). Als Hannes Platz in der 54. Minute den Treffer zum 25:18 erzielen konnte war das Spiel entschieden. Zwar versuchten die Gäste mit einer 4:2-Deckung nochmals für Verwirrung zu stiften, doch Uster/GC Amicitia liess sich nicht mehr beirren und siegte verdient 29:22.

Die Finalrundenqualifikation ist noch nicht definitiv. Jedoch müsste Uster/GC Amicitia (+72) ihre letzten beiden Spiele verlieren und die beiden Verfolgen aus Stäfa (+29) und Pratteln (+24) ihre letzten drei Spiele gewinnen und die Tordifferenz einholen. (zo)