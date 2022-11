Freuler und Elvedi stehen im WM-Kader

Mit einem kurzen Film hat der Schweizer Fussballverband in Luzern bekannt gegeben, welche Spieler an den Weltmeisterschaften in Katar (20. November bis 18. Dezember) dabei sein werden. Im 26-Kader sind zwei Oberländer dabei.



Der in der Bundesliga spielende Greifenseer Nico Elvedi sowie Remo Freuler aus Hinwil, der in Premier League unter Vertrag steht. Erwartungsgemäss berief Nationalcoach Yakin auch seinen Nummer-1-Torhüter Yann Sommer ins Kader für die Weltmeisterschaft in Katar.

Der Goalie von Borussia Mönchengladbach leidet noch an seiner Verletzung am linken Knöchel. An der WM sollte er zumindest im Lauf der Turniers zum Einsatz kommen können – aus Schweizer Sicht hoffentlich auch nach der Gruppenphase.