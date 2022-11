Dübendorf beendet seine Negativserie

Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie entscheidet der EHC Dübendorf die MHL-Partie in Frauenfeld 3:2 nach Verlängerung zu seinen Gunsten. Damon Puntus gelang der Siegtreffer in der 64. Minute. Frauenfeld lag zuvor bis zur Spielmitte 2:0 in Führung, ehe Nico Kammermann zwei Minuten vor dem Ende mit dem Ausgleich seiner Mannschaft den Schlussspurt belohnte.