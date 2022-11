«Früher dachte ich: Eine Familie? Das ist doch kein Problem!»

Wer sind Sie?

Ich bin Tadesse Abraham, Langstreckenläufer, Vater des elfjährigen Elod und der erste Läufer der Welt über 40 Jahre, der den Halbmarathon unter einer Stunde lief.

Was ist das Verrückteste, was Sie je getan haben?

Dass ich 2004 von Eritrea in die Schweiz geflüchtet bin. Ohne gross darüber nachzudenken, bin ich als 22-Jähriger dieses Risiko eingegangen, ich hatte ja keine Ahnung, wie die nächsten Jahre für mich aussehen würden.