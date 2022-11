Mehr Egoismus wäre dringend nötig

Mit dieser kargen Ausbeute lassen sich einfach keine Spiele gewinnen: Nur vier Tore hat der EHC Dübendorf in seinen letzten drei Partien erzielt. Die Hälfte davon beim 2:4 am Samstag auswärts gegen den SC Lyss. Es war die dritte EHCD-Niederlage in Serie.



Die Glattaler legten stark los, gaben ihre schnelle 2:0-Führung aber wieder preis und kassierten zur Spielmitte den entscheidenden Doppelschlag zum 2:3. Die Lysser, die zwei Drittel der Begegnung das bessere Team waren, gewannen verdient.