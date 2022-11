Gossau lässt Tugenden vermissen

Es ist nicht lange her, da thronte der FC Gossau verlustpunktfrei an der Tabellenspitze. Fünfmal hatte er zum Saisonstart gewonnen und es schien ihm alles zu gelingen.



Inzwischen fällt den Oberländern aber nichts mehr leicht. In den vergangenen sieben Partien überzeugten sie nur noch selten und siegten gerade noch einmal.

«Dass wir uns nach der Pause derart gehen liessen, ist erschreckend.»

Andreas Häsler, Trainer FC Gossau