Wie Charly nach Buxtehude kam

Zur Hauptprobe gab es Zielwasser à discrétion. 104 Tore verbuchten die Schweizer Frauen am Vierländerturnier in Spanien, die 41 Treffer gegen Tunesien waren Allzeitrekord.



Gut, aber kein Grund zur Euphorie, sagt Charlotte Kähr vor dem EM-Start: «Am wichtigsten wird, dass wir von Beginn weg an uns glauben. Sonst werden wir überrollt.»