Das müssen Sie über die Unihockey-WM wissen

Die Hotelzimmer in Glattfelden sind bezogen, das erste gemeinsame Training in der Swiss Life Arena ist absolviert. Der Tenor dabei: «Endlich geht es los!»



Die Vorfreude der Schweizer Unihockey-Nationalmannschaft ist gross. Zum dritten Mal nimmt die sie Weltmeisterschaften mit dem Heimrecht in Angriff.

Vom 5. bis 13. November finden die Spiele im neuen Stadion der ZSC Lions in Zürich-Altstetten sowie in der modernen Ballsporthalle in Winterthur statt. Also an Orten, die für Unihockeyfans aus dem Zürcher Oberland und Glattal einfach erreichbar sind.