Wenn der Wettkampf mit einem Sturz beginnt

Er hat sich intensiv auf seine erste Team-WM vorbereitet. Feilte an seinen Übungen, stellte am Boden auch noch etwas um.



Moreno Kratter war bereit. Der Rütner reiste voller Zuversicht nach Liverpool. Vierte waren die Schweizer an den Europameisterschaften im Team-Wettkampf geworden.

Diesem erfolgreichen Abschneiden wollten sie in England ein weiteres gutes Ergebnis folgen lassen. Und dann das.