Jetzt ist die Spitze in Schlagdistanz

Sein Arbeitsnachweis nach einem halben Dutzend Einsätzen ist überzeugend. Die drei Rennen in der Schweiz gewann Kevin Kuhn alle, im Weltcup wurde der Gibswiler erst Achter, zuletzt Sechster.



Das gute Bild wird mit dem 10. Platz in der belgischen Superprestige-Serie abgerundet. Kuhns Fazit nach dem ersten Monat der Quersaison fällt denn auch positiv aus: «Ich bin ziemlich happy. Hoffentlich kann ich das so weiterziehen.»