Dübendorf lässt die Hochkaräter liegen

Der EHC Dübendorf hat am Mittwochabend in der 12. Runde die MHL-Partie gegen den EHC Seewen 1:2 verloren. Er rutschte nach der sechsten Niederlage der Saison auf den sechsten Tabellenplatz ab.



Es war nicht etwa so, dass der EHC Seewen unschlagbar gewesen wäre. Die Dübendorfer brachten sich schlicht selbst um die Punkte, da sie mehrere hochkarätige Chancen liegen liessen.