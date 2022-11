Diese Premiere hat auf sich warten lassen

Dominik Dobmann vom TV Grüningen hat an den Schweizer Meisterschaften in Morges die Kategorie Herren (Ü28) für sich entschieden. Der 47-Jährige, SM-Verantwortlicher des Zürcher Turnverbands und damit «Chef de Mission», genoss den Wettkampf sichtlich.



Mit 0,6 Punkten Vorsprung setzte er sich in seiner Kategorie durch und sicherte sich somit die Goldmedaille. Bemerkenswert: Die zwei anderen Medaillengewinner waren 18 beziehungsweise 19 Jahre jünger als der Grüninger. Für Dobmann war es der zweite Titel nach 2015.