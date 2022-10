Uster räumt gross ab

Auf den Titel gehofft hatten in den letzten Jahren beide Ustermer Teams immer wieder einmal.

An den Männern des Judo-Clubs Uster haftete aber regelrecht das Etikett des Vizemeisters. An Rekordgewinner Brugg kamen sie trotz mehrerer Anläufen nie vorbei. Und auch den selbst ernannten «Killerküken» – also die Frauenequipe – blieb mehrfach der dritte Meistertitel in der Vereinsgeschichte nach 2002 und 2003 vergönnt.