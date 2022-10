Leader Uster gewinnt Spitzenspiel

Erstligist Uster/GC Amicitia setzt sich im Spitzenspiel der Gruppe 2 gegen Pratteln 27:25 (14:12) durch. Die Spielgemeinschaft startete stark und konnte sich dank guter Deckungsarbeit und einigen starken Interventionen von Goalie Tim Müller mit bis zu vier Toren absetzen. Dieses Polster schrumpfte aber noch bis zur Pause wegen einiger unnötiger technischer Fehler – insbesondere beim Überzahlspiel.

Und nach der Pause kam es noch dicker: Aufgrund mehrerer Unkonzentriertheiten gelang es den Baselbietern in der 34. Minute, erstmals in Führung zu gehen (15:14). Es entwickelte sich nun bis in die Schlussphase ein offener Schlagabtausch. Uster/GC Amicitia war dabei am Ende das etwas glücklichere Team – nicht zuletzt aufgrund einiger Paraden des eingewechselten Torhüters Rakesh Sherpa. Mitentscheidend war zudem womöglich die etwas breitere Kadertiefe der Ustermer, bei denen neben der Stammformation auch Jonas Hanimann und Benjamin Pulkkinen viel Verantwortung übernahmen. (zo)