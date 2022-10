Sechs Fragen zum Sauber-Deal

2019 ging eine Ära zu Ende, als mit der Umbenennung des Sauber-Teams in Alfa Romeo der ursprüngliche Name des Rennstalls erstmals seit 1993 verschwand. Teamchef Vasseur findet, zentral sei doch, dass das Unternehmen Sauber heisse. Und vor allem: «Es ist entscheidend, das wir hier in Hinwil bleiben, das wir unsere Fabrik und unseren Windtunnel nutzen können und dass das Unternehmen Sauber Motorsport fortbesteht.» Die Partnerschaft mit Audi sorgt letztlich dafür, dass dem so ist.