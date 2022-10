Audi wird Partner von Sauber Motorsport

Die Pläne bei Audi gehen über die Rolle des Motoren-Lieferanten hinaus. Die neue Partnerschaft wird die Volkswagen-Tochter auch zur Miteigentümerin an der Sauber Group machen. Wie hoch der Anteil sein wird, steht noch nicht fest – oder ist zumindest nicht kommuniziert worden.

Vor drastigen Neuerungen

Der Einstieg im Hinblick auf die Saison 2026 erfolgt zu einem Zeitpunkt, in dem in der Formel 1 in Bezug auf die Antriebe drastische Neuerungen vorgenommen werden. Reglementarisch festgelegt ist, dass dannzumal die Hybrid-Aggregate mit 100 Prozent nachhaltigem Kraftstoff betrieben werden.

Die Arbeiten in der neuen Partnerschaft werden an zwei Haupt-Standorten verrichtet. Die Autos werden wie gehabt in Hinwil gebaut, die Antriebseinheiten in Neuburg an der Donau gefertigt. (sda/zo)